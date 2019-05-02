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Полиция ищет злоумышленников, устроивших поджог семи автомобилей в Петербурге

Четыре машины выгорели полностью

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Семь иномарок сгорели в Невском районе Петербурга в ночь на четверг. Как сообщили журналистам в региональном ГУ МВД, по предварительной информации, поджог устроили двое злоумышленников.

"Загорелся автомобиль Cadillac Escalade, огонь от которого перекинулся на стоявшие рядом автомобили Mitsubishi, два BMW, Opel, Lexus и Volkswagen. В результате пожара пострадавших нет, четыре машины выгорели полностью, остальные получили частичные повреждения. По предварительной информации, поджог совершили двое неизвестных злоумышленников", - сказали в управлении.

Инцидент произошел у дома № 15 по улице Коллонтай. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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