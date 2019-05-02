В Махачкале в оружейном магазине произошел пожар

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Пожар произошел в оружейном магазине в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 13:05 мск поступила информация о возгорании на первом этаже здания, где находится магазин "Арбалет". Площадь пожара составила 100 кв. м", - сказал собеседник агентства.

В 13:29 мск пожар был локализован, в 14:03 мск возгорание полностью ликвидировали.

По данным пресс-службы ГУ МЧС по Дагестану, жертв и пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлекались 56 человек и 17 единиц техники.