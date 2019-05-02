В Кировской области из-за пала травы загорелось несколько домов

МОСКВА, 2 мая. /ТАСС/. Несколько домов загорелось в деревне в Кировской области из-за пала травы и ветра. Об этом ТАСС сообщили в региональном ГУ МЧС.

"По последним уточненным данным, сгорели три жилых дома и четыре дома под дачу, то есть, где проживают дачники летом. Вертолет приступил к сбросам, сейчас пока вся информация уточняется", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Возгорание произошло в четверг днем в деревне Кульма. По оперативным данным, пожар начался из-за перехода огня с горящей сухой растительности под воздействием сильного ветра. Для тушения пожара задействован вертолет Ми-8 МЧС России. Он оборудован водосливным устройством, за один раз может сбросить 5 т воды.

На месте пожара работают более 50 человек, используется 18 единиц техники.

В новость были внесены изменения (16;42 мск) - добавлена информация о сгоревших домах.