Ребенок погиб, выпав из перевернувшегося автомобиля на трассе в Башкирии

УФА, 2 мая. /ТАСС/. Восьмилетнюю девочку выбросило из легкового автомобиля, перевернувшегося на трассе в Башкирии, она умерла на месте. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой регионального управления ГИБДД.

"Около 14:30 (12:30 мск) на 152-м км автодороги Ира - Магнитогорск произошло опрокидывание автомашины на проезжей части. По предварительной информации, 30-летняя женщина за рулем Daewoo Matiz не справилась с управлением и совершила опрокидывание автомобиля, в салоне, кроме нее, находились четверо детей. В результате восьмилетнюю девочку выбросило из машины, от полученных травм она скончалась на месте", - сообщает ведомство.

Остальным участникам ДТП оказывают медицинскую помощь, на месте аварии работают сотрудники полиции.