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Несовершеннолетнюю девушку задержали в Одессе из-за советской символики на одежде

Полиция провела с ней разъяснительную работу

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Несовершеннолетняя девушка была задержана в четверг в Одессе из-за запрещенной на Украине советской символики на одежде. Об этом сообщила местная полиция.

"На Куликовом поле полицейские остановили несовершеннолетнюю девушку с запрещенной украинским законодательством символикой на одежде. Девушку доставили в территориальный отдел полиции, где правоохранители провели с ней разъяснительную работу", - отметили в полиции.

По ее данным, учитывая 15-летний возраст девушки, к административной ответственности был привлечен ее отец. "За невыполнение обязанностей по воспитанию дочери относительно ее отца составлен протокол по статье Кодекса Украины об административных правонарушениях", - добавили в ведомстве.

В апреле 2015 года Верховная рада приняла закон об осуждении коммунистического и нацистского тоталитарных режимов, а также запретила их пропаганду и символику.

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