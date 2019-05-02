Четверо детей и трое взрослых пострадали в ДТП с участием автобуса в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 2 мая. /ТАСС/. Рейсовый автобус и легковой автомобиль столкнулись в Северной Осетии, в результате пострадали четверо детей и трое взрослых. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД по региону.

"При столкновении рейсового автобуса и легкового автомобиля в Северной Осетии пострадали четверо детей и трое взрослых. Все они доставлены в больницу. Их жизням ничего не угрожает", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, авария произошла при въезде в селение Майрамадаг Алагирского района. "В рейсовый автобус Майрамадаг - Владикавказ врезалась "семерка" (ВАЗ-2107 - прим. ТАСС), в которой находились трое мужчин", - добавили в ведомстве.

Как сообщили ТАСС в приемном отделении Республиканской детской клинической больницы, госпитализация пострадавшим четверым детям не понадобилась, их осмотрели и отпустили домой.