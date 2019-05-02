Женщина погибла из-за упавшего дерева в Ленинградской области

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая. /ТАСС/. Дерево упало на легковой автомобиль в городе Волхове Ленинградской области в четверг. Как сообщили журналистам в региональном УГИБДД, погибла находившаяся в машине женщина.

"На автомобиль Renault Logan во время движения с прилегающей территории упало дерево. В результате ДТП пассажир Renault (женщина 1953 года рождения) скончался на месте", - сказали в управлении.

Инцидент произошел у дома № 27 на улице Гагарина. Проводится проверка.

Ранее синоптики предупреждали о возможных порывах ветра до 15-17 м/с в Ленинградской области.