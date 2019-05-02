Автобус пенитенциарной службы столкнулся с тягачом в Праге

ПРАГА, 2 мая. /ТАСС/. Один человек погиб и 14 получили ранения в четверг в Праге при столкновении перевозившего заключенных автобуса пенитенциарной службы Чехии с тягачом с прицепом-платформой, на которой находились два американских танка периода Второй мировой войны. Об этом сообщила журналистам представитель МВД республики Петра Кучерова.

"При столкновении автобус пенитенциарной службы, в котором находились девять заключенных и 10 служащих тюремной стражи, загорелся, - отметила она. - Погиб один из стражников, а из 14 получивших ранения различной степени тяжести - двое его коллег".

Значительные повреждения получили американские танки M3-Stuart и M36-Jackson, принадлежащие военному музею, расположенному близ города Яблонец в Северной Чехии. Историческая техника перевозилась в западночешский город Пльзень, где в пятницу начинаются торжества по случаю 74-й годовщины его освобождения армией США.