На северо-востоке Петербурга горит склад

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая. /ТАСС/. Крупный пожар начался в помещениях склада на шоссе Революции в Красногвардейском районе Петербурга 2 мая поздно вечером. Как сообщили журналистам в ГУ МЧС по городу, спасатели борются с огнем по повышенному номеру сложности.

"Сообщение о пожаре по адресу Красногвардейский район, шоссе Революции, 88 поступило в 23:10 мск. По прибытии установлено, что в трехэтажном административно-производственном здании горит обстановка на общей площади 150 кв. м. Ранг пожара повышен до номера 2", - сказали в управлении.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлечены 22 единицы техники и 86 человек личного состава.