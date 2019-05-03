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В Белоруссии задержан россиянин по подозрению в незаконном ввозе более 310 кг гашиша

Ему грозит до семи лет лишения свободы

МИНСК, 3 мая. /ТАСС/. Гражданин Российской Федерации задержан 2 мая при ввозе из Литвы в Белоруссию более 310 кг гашиша. Об этом сообщили в пятницу в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

"В ходе проведения углубленного досмотра в полу микроавтобуса было обнаружено двойное дно. В нем находилась крупная партия вещества растительного происхождения коричневого цвета, упакованная в брикеты, общим весом 311 кг. По заключению эксперта изъятое вещество является опасным наркотическим средством гашишем", - отмечается на сайте погранведомства.

Водитель микроавтобуса - 46-летний гражданин России - задержан и помещен в изолятор временного содержания Сморгонской пограничной группы для дальнейшего разбирательства. По факту обнаружения крупной партии гашиша возбуждено уголовное дело по ст. 328-1 Уголовного кодекса Белоруссии ("Незаконное перемещение через границу наркотических средств, психотропных веществ либо их прекурсоров или аналогов"), сообщили в пограничном ведомстве.

Уголовная ответственность по данной статье предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

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