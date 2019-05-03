В Сыктывкаре на деревообрабатывающем комбинате возник пожар на площади 1 тыс. кв. м

ТАСС, 3 мая. Пожар на площади 1 тыс. кв. м произошел в ночь на 3 мая в производственном цехе ООО "Сыктывкарский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат" в Сыктывкаре. Об этом сообщается в пятницу на сайте Главного управления МЧС по Республике Коми.

Сообщение о возгорании поступило в пожарно-спасательную службу в 05:35. По повышенному рангу вызова на место пожара были направлены силы и средства Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. На момент прибытия первого пожарного подразделения здание цеха было охвачено огнем.

"В результате пожара огнем поврежден производственный цех на площади 1 тыс. кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожар ликвидирован в 06:53", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.

В тушении были задействованы 16 единиц техники и 47 человек. Причины возгорания устанавливаются органами дознания МЧС России.