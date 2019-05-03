В Москве задержали родителей, дочь которых упала с балкона шестого этажа и разбилась

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали на юго-востоке Москвы семейную пару, по вине которой погибла трехлетняя девочка, выпав с балкона шестого этажа жилого дома. Об этом ТАСС сообщил в пятницу начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Москве Юрий Титов.

"Участковые уполномоченные полиции задержали семейную пару по подозрению в оставлении в опасности трехлетней дочери", - сказал он.

По словам Титова, девочка упала с балкона квартиры, расположенной на шестом этаже жилого дома на Рождественской улице. В результате она получила смертельные травмы. "В этот момент ее 40-летние родители находились дома в состоянии алкогольного опьянения", - уточнил представитель полиции. Трехлетняя девочка находилась без присмотра, а дверь балкона была открыта. В этой семье проживали еще двое детей от предыдущего брака женщины. "В настоящее время 12-летняя девочка передана родному отцу, а ее восьмилетняя сестра направлена в медицинское учреждение", - сказал Титов.

В отношении родителей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности"). Им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.