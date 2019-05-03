В Карелии столкнулись пассажирский поезд и грузовик

ТАСС, 3 мая. Три человека пострадали в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика в Карелии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"В Лахденпохском районе произошло дорожно-транспортное происшествие на железнодорожном переезде с участием пассажирского поезда "Ласточка", следующего по маршруту Санкт-Петербург - Суоярви, и грузового автомобиля. В результате в автомобиле "Урал" пострадали три человека. В пассажирском поезде погибших и пострадавших нет", - сказали в МЧС.

В Министерстве здравоохранения республики сообщили, что пострадавшие доставлены в Центральную районную больницу города Сортавала. "У всех пострадавших сочетанные травмы. Два человека в тяжелом состоянии, один - средней тяжести. Все находятся в Сортавальской ЦРБ, помощь оказывается силами специалистов ЦРБ, при необходимости двое пострадавших, которые находятся в тяжелом состоянии, будут переведены в республиканскую больницу", - сказал представитель Минздрава.

Поезд "Ласточка" после ДТП остается на железнодорожном полотне и ожидает маневрового поезда, который доставит его в Сортавалу.

В новость в 12:28 мск добавлена информация о госпитализации пострадавших.