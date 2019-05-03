СК возбудил уголовное дело в связи с пропажей ребенка из приюта в Торжке

ТАСС, 3 мая. Следственное управление Следственного комитета РФ по Тверской области возбудило уголовное дело по факту пропажи в Торжке 11-летнего ребенка из областного центра для детей, оставшихся без попечения родителей. Об этом в пятницу сообщается на сайте регионального управления ведомства.

По данным следствия, 1 мая мальчик самовольно покинул приют, в котором проживал. В тот же день в регионе были начаты масштабные поиски ребенка с привлечением полиции, МЧС и волонтеров, однако о его местонахождении до сих пор ничего неизвестно.

"Учитывая малолетний возраст ребенка, отсутствие при нем документов, удостоверяющих личность и достаточных денежных средств, а также тот факт, что он покинул место своего проживания внезапно, имеются основания полагать, что причиной его безвестного отсутствия могли явиться противоправные действия посторонних лиц. Торжокским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, поиски ребенка продолжаются.