На Урале мужчина открыл стрельбу в жилом доме

ТАСС, 3 мая. Полиция Каменска-Уральского Свердловской области возбудила дело по факту стрельбы в жилом доме. Об этом в пятницу сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

Сообщение о хлопках, похожих на выстрелы, полиция получила 3 мая в 03:45 мск. На месте происшествия сотрудники полиции обнаружили гильзы и установили квартиру, из которой предположительно велась стрельба. "Мужчина, приоткрывший дверь, не реагировал на законные требования стражей правопорядка. У полицейских не было возможности убедиться, что за спиной мужчина не прячет оружия, показать руки он отказывался. После нескольких устных предупреждений сотрудником ОВД был произведен предупредительный выстрел, в результате рикошета мужчина получил телесные повреждения", - сказал Горелых.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время подозреваемый доставлен в городской травматологический пункт. "При досмотре квартиры обнаружены гильзы, газовый и сигнальный пистолеты, зарегистрированный гладкоствольный охотничий карабин и два магазина к нему, а также более 50 патронов разного калибра. По факту стрельбы органы внутренних дел Каменска-Уральского возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство") - добавил Горелых.