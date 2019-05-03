Половина заброшенной деревни Спирово выгорела в результате пожара в Вологодской области

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Почти половину построек деревни Спирово, где официально проживала только одна женщина, уничтожил пожар в Бабаевском районе Вологодской области. Пострадавших и погибших нет, причина происшествия уточняется, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС по области.

"Деревня нежилая, в ней всего 27 домов, огнем уничтожено 13 в основном заброшенных строений. Только два зарегистрированы как жилые, но использовались только летом, как дачные дома. В деревне во время происшествия людей не было. Погибших и пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы.

Сообщение о пожаре, в Спирово поступило в экстренные службы вечером в четверг. Его обнаружило подразделение авиалесоохраны, выполнявшее плановое авиапатрулирование территорий. На место происшествия, находящееся в 28 км от ближайшей пожарной части, направили четыре автоцистерны и автомобиль оперативной группы. К моменту их прибытия в деревне горели семь построек.

Огонь тушили 13 человек. В четверг в 21:00 мск пожар локализовали, спустя час ликвидировали открытое горение, а в пятницу 00:30 пожар полностью ликвидировали на площади 5 га, уточнили в областном главке МЧС.

По данным управления, в самой деревне противопожарного водоснабжения нет. Воду для тушения огня приходилось подвозить от источника в двух км от места происшествия. Дорога к деревне находится в неудовлетворительном состоянии. В населенном пункте зарегистрирован только один житель - женщина 1956 года рождения. Большинство построек отключены от электроснабжения.

Причиной пожара, предположительно, стало неосторожное обращение с огнем. Кто мог стать виновником случившегося неизвестно. Обстоятельства происшествия устанавливаются.