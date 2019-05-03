Полиция нашла мальчика, пропавшего из приюта в Торжке

ТАСС, 3 мая. Сотрудники полиции нашли 11-летнего мальчика, пропавшего из приюта в Торжке. Об этом в пятницу говорится в сообщении на сайте следственного управления СК РФ по Тверской области.

"Сегодня в ходе поисковых мероприятий мальчик был обнаружен живым и здоровым на территории Твери. В настоящее время следователями выясняются все без исключения обстоятельства исчезновения ребенка", - сообщает ведомство.

По данным следствия, 1 мая мальчик самовольно покинул приют, в котором проживал. В тот же день в регионе начались масштабные поиски с привлечением полиции, кинологов, МЧС и волонтеров. По факту пропажи ребенка возбудили уголовное дело.