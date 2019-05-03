В Краснодаре загорелся парк на площади 1 га

КРАСНОДАР, 3 мая. /ТАСС/. Возгорание камыша и сухой растительности на площади в 1 га произошло в парке Большой солнечный остров в Краснодаре, угрозы распространения огня нет. Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В 16:03 мск диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в Краснодаре на территории Большого солнечного острова <...> Происходит горение сухой растительности и камыша на площади около 1 га. Угрозы распространения пожара нет", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в ликвидации возгорания задействованы 20 человек личного состава и семь единиц техники.

В краевом управлении МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при обращении с огнем, особенно в выходные и праздничные дни.