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AFP: боевики убили 18 человек в центральном регионе Мали

По данным агентства, 12 из них погибли во время вооруженной атаки на деревню Тигула, расположенную близ города Мондоро

ТАСС, 3 мая. /ТАСС/. В центральном регионе Мали 18 мирных жителей стали жертвами атак вооруженных групп, связанных с террористической сетью "Аль-Каида" (запрещена в РФ). Об этом сообщило в пятницу Agence France-Presse со ссылкой на источники.

По поступившей информации, несколько дней назад радикалы убили 12 гражданских лиц во время вооруженной атаки на деревню Тигула, расположенную близ города Мондоро. Минувшим днем в том же регионе боевики убили еще шестерых местных жителей, которые отправились на поиски своих односельчан.

Службы безопасности района подтвердили, что в результате двух вылазок экстремистов, действующих в районе Мондоро, в общей сложности погибли 18 человек. В город прибыла специальная комиссия центрального аппарата МВД страны для проведения экстренного расследования вооруженных нападений на местных жителей.

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