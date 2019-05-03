Житель Ставрополья убил восьмимесячную дочь

СТАВРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Житель Ставропольского края убил восьмимесячную дочь и нанес себе ножевое ранение. Происшествие случилось в Грачевском районе, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по краю.

"По данным следствия, ночью второго мая текущего года подозреваемый в селе Бешпагир после ссоры с супругой несколько раз ударил ножом в шею свою восьмимесячную дочь. Ребенок скончался на месте", - уточняется в сообщении.

По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". После совершенного мужчина ударил себя ножом в шею, 43-летнего подозреваемого госпитализировали. Следователи готовят ходатайство о заключении его под стражу, расследование дела продолжается.