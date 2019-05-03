Во Владимирской области ребенка ударило током на железной дороге

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии после удара током на крыше цистерны на железнодорожных путях в Вязниках Владимирской области. По данному факту Приволжский СКР на транспорте начал проверку, сообщается в пятницу на сайте ведомства.

"Приволжским следственным управлением на транспорте СК РФ проводится проверка, в ходе которой выясняются все обстоятельства травмирования электротоком 10-летнего местного жителя", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, днем 2 мая 10-летний ребенок пытался перелезть сверху цистерны грузового поезда, схватился за контактный силовой провод, в результате чего получил электротравму. С ожогами 90% тела мальчик был доставлен в реанимацию.

"Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщает СКР.

Губернатор Владимир Сипягин сообщил, что пострадавшего мальчика в пятницу доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. "Мы делаем все, чтобы ребенок получил квалифицированную специализированную помощь. Нижегородские медики уже не раз приходили нам на выручку. Искренне надеюсь, что последствия им удастся минимизировать", - написал он.