На территории России за сутки потушили 141 лесной пожар

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Специалисты за сутки ликвидировали на территории России 141 лесной пожар на площади почти 8,7 тыс. га, еще 66 пожаров действуют на площади 33,3 тыс. га. Об этом сообщила в субботу пресс-служба федеральной Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки (3 мая) в России ликвидирован 141 лесной пожар на площади 8 672 га. На 00:00 мск 4 мая на территории Российской Федерации действовало 66 лесных пожаров на площади 33 287 га, по которым проводились работы по активному тушению <...> На тушении задействованы 4 173 человека, 1 046 единиц техники. На авиационном мониторинге и тушении - 38 воздушных судов", - говорится в сообщении.

Пожары зарегистрированы в 13 регионах страны; больше всего очагов огня действует в Хабаровском крае, где зафиксировано 23 пожара на площади 2,4 тыс. га. Кроме того, в Хабаровском крае действует лесной пожар площадью 140 га на территории государственного природного заповедника Комсомольский.

В рамках межрегионального маневрирования в Забайкальском крае работают 20 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны, в Амурской области - 49 парашютистов.

Пожароопасный сезон открыт в 72 субъектах Российской Федерации. Режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края и в двух районах Амурской области. Особый противопожарный режим действует в 44 регионах страны.