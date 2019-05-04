Хабаровские власти назвали причину большинства пожаров в регионе

ТАСС, 4 мая. Более 20 природных пожаров на площади более 2,5 тыс. га действуют в Хабаровском крае, почти все они произошли недалеко от населенных пунктов из-за неосторожного поведения людей. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении пресс-службы правительства региона.

"Анализ обстановки показал, что, в основном, причина действующих пожаров - человеческий фактор. Люди выезжают на природу, бросают непотушенными костры, на дачах устраивают палы, а в итоге все эти очаги переходят в крупные пожары. Их тушением сейчас занимаются порядка 300 человек. Задействовано более 50 единиц техники", - процитировала пресс-служба слова исполняющего обязанности заместителя начальника краевого управления лесами Сергея Бутина.

Всего в регионе сейчас действует 25 пожаров, часть из них локализована, уточняет пресс-служба правительства. В девяти районах края действует особый противопожарный режим: в лесах запрещено разводить костры, проводить любые огневые работы. Нарушителям грозят штрафы от 4 тыс. рублей для граждан до 500 тыс. рублей для юридических лиц.

"Так, со вчерашнего дня жители Хабаровска вынуждены покидать дачные участки на левом берегу Амура из-за крупных палов. Накануне там работали силы МЧС, которые с помощью вертолетов Ми-8 тушили многочисленные палы растительности", - отмечают в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что, по предварительным данным, на островных территориях региона уже сгорело несколько десятков дачных построек, в том числе заброшенных, никто не пострадал.