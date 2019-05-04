В аэропорту Махачкалы задержали находившегося в розыске за причастность к ИГ пассажира

МАХАЧАКАЛА, 4 мая. /ТАСС/. Правоохранительные органы Дагестана сняли в махачкалинском аэропорту с рейса из Стамбула мужчину, находившегося в федеральном розыске за причастность к деятельности запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), сообщил в субботу ТАСС источник в силовых структурах региона.

"В пассажиропотоке авиарейса "Стамбул - Махачкала" выявлен и задержан депортированный из Турции Джамалов Бийсолтан, уроженец села Нариман Ногайского района Дагестана, находившийся в федеральном розыске в связи с причастностью к деятельности ИГ на территории Сирийской Арабской Республики", - сказал собеседник, уточнив, что задержание было 26 апреля, ранее об этом не сообщалось.

Также, по информации собеседника агентства, в отношении другой пассажирки этого рейса возбудили уголовное дело по части 1 статьи 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности"). По данным источника, она собрала более 300 тыс. рублей и перечислила их на банковские карты участников международных террористических организаций, действующих в Сирии.

Решением Верховного суда России от 29 декабря 2014 г. группировка "Исламское государство" (до 2014 г. - "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ) признана террористической организацией. Ее деятельность в России запрещена.