В ДТП в Башкирии пострадали два человека

ТАСС, 4 мая. Два человека получили травмы в результате ДТП в Башкирии. Такие уточненные данные в субботу сообщил ТАСС представитель пресс-службы республиканской ГИБДД.

Авария произошла около 16:00 мск в Баймакском районе республики на 124-м км автодороги Магнитогорск - Ира. 22-летний житель Оренбургской области за рулем "Субару Форестер" съехал в кювет, после чего машина опрокинулась. В результате аварии его родителей 45 и 46 лет госпитализировали. Также в салоне находились двое годовалых близнецов.

Собеседник пояснил, что "детей, которые в момент аварии находились в удерживающих устройствах, осмотрели врачи". "Серьезных травм близнецы не получили и были отпущены домой", - отметил он.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водитель заснул за рулем.

В новость внесены изменеия (20:11 мск) - уточняется число пострадавших