В ГД считают, что стрелявшему из автомата депутату может грозить уголовная ответственность

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Депутат Госдумы от фракции "Справедливая Россия" Дмитрий Ионин может понести уголовную ответственность за стрельбу в жилом квартале из охолощенного автомата. Такое мнение высказал журналистам председатель думской комиссии по контролю за достоверностью доходов депутатов, этике и мандатным вопросам Отари Аршба ("Единая Россия").

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой человек, похожий на Ионина, дает несколько очередей из автомата рядом с жилыми домами. Инцидент произошел 4 мая в городе Камышлове Свердловской области. Сам парламентарий в разговоре с корреспондентом ТАСС сказал, что "сделал глупость", выразив готовность "нести административную ответственность".

"Инцидент с участием депутата Дмитрия Ионина комиссией будет рассмотрен, как только поступит соответствующее обращение об оценке его поведения", - пояснил Аршба. Он отметил, что "в настоящий момент ситуацию изучают правоохранительные органы, это их полномочия".

При этом "ответственность, которая грозит депутату Ионину по действующему законодательству, может быть гораздо строже, чем то решение, которое вынесет комиссия", предупредил политик. "Его действия могут быть рассмотрены как нарушение Уголовного кодекса, и в этом случае санкции жестче", - заключил он.

Ранее Ионин заверил, что автомат был охолощенным, то есть не предназначенным для стрельбы боевыми патронами, и на него имеются все необходимые документы.