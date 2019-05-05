В Забайкалье произошла драка с участием полицейских

ТОМСК, 5 мая. /ТАСС/. Управление Следственный комитета по Забайкальскому краю начало проверку после публикации в местных СМИ видеозаписи, на которой несколько человек, "в том числе одетые в форменное обмундирование полиции, участвуют в потасовке", сообщили журналистам в пресс-службе СУ СК по региону.

"По данному факту руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Забайкальскому краю Юрий Русанов назначил проведение доследственной проверки. На видео, размещенном в публикации, несколько человек, в том числе одетые в форменное обмундирование, участвуют в потасовке, после чего уезжают в автомобиле с полицейской символикой", - говорится в сообщении.

Инцидент, запечатленный на видео, произошел в поселке Дарасун Карымского района. Отмечается, что в ближайшее время следователи СК выяснят, насколько информация СМИ соответствует действительности: следователи установят принадлежность автомобиля, а также личности мужчин, которые фигурировали на видео.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю, об инциденте доложено начальнику управления. Назначена служебная проверка.