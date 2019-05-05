Бастрыкин направил криминалистов на место возгорания самолета в Шереметьево

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил криминалистов центрального аппарата ведомства на место возгорания самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК РФ для оказания практической помощи при осмотре места происшествия в столичный аэропорт Шереметьево направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК России, имеющие опыт расследования авиапроисшествий", - сообщила Петренко.

По ее словам, Бастрыкин также поставил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц") по факту возгорания самолета на контроль в центральном аппарате.