В доме помощника депутата Госдумы Ионина прошел обыск после инцидента со стрельбой

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Обыск прошел в доме помощника депутата Госдумы Дмитрия Ионина после инцидента со стрельбой холостыми патронами в городе Камышлов в Свердловской области. Об этом ТАСС рассказал сам помощник, руководитель отделения "Справедливой России" в Камышлове Павел Грибков.

Ранее в интернете появилась видеозапись, на которой депутат Дмитрий Ионин дает несколько очередей из автомата рядом с жилыми домами в городе Камышлов Свердловской области. В стрельбе также участвовал и помощник Ионина - Павел Грибков. По словам депутата, Грибков стрелял из автомата, чтобы проверить его работоспособность.

"Правоохранительные органы провели обыск в моем доме. Сейчас следственные мероприятия завершены, никаких задержаний не проводилось, ничего не изъяли", - рассказал Грибков.

Также собеседник агентства добавил, что обыск был проведен в доме его брата. "Официальной информации о том, что возбуждено дело, мне не предоставили, допрос не проводили, показания не брали", - сказал он.

Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что по факту стрельбы возбуждено уголовное дело. По данным местных СМИ, оно является бесфигурантным.

В воскресенье Ионин подарил в двум юнармейцам охолощенный (предназначенный для стрельбы холостыми патронами) автомат, из которого были произведены выстрелы и который был куплен для подарка.

Депутат также выразил готовность понести ответственность за стрельбу из автомата и ответить перед комиссией по этике Госдумы.