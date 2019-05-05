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Расследование ЧП с SSJ-100

На борту загоревшегося SSJ был игрок в "Что? Где? Когда?" Михаил Савченко

Он сообщил, что успел выскочить из самолета

ТАСС, 6 мая. Игрок в "Что? Где? Когда?", капитан команды "Норманны" Михаил Савченко, находившийся на борту самолета Sukhoi Superjet 100, горевшего в Шереметьево, опроверг данные о своих травмах. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети "ВКонтакте".

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"Ребят, со мной все хорошо, жив и цел. Успел выскочить. Это рейс Москва-Мурманск 17:50. Остальное смотрите в новостях. Огромные соболезнования пострадавшим", - написал Савченко в 19:08 на своей странице "ВКонтакте".

В воскресенье в аэропорту Шереметьево совершил аварийную посадку и загорелся пассажирский самолет, следовавший сообщением Москва - Мурманск. На борту авиалайнера находилось 78 человек, включая членов экипажа. СК России сообщил, что располагает данными о 37 выживших.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело, расследование ведет центральный аппарат СК России.

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РоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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