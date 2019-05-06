Взрыв бытового газа мог стать причиной пожара в жилом доме на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Власти ввели режим ЧС в городе Железноводске (Ставропольский край) после пожара в девятиэтажном жилом доме. Причиной возгорания мог стать взрыв бытового газа, сообщил в понедельник глава города Евгений Моисеев.

"В Железноводске сегодня ночью в одном из многоквартирных домов произошел взрыв бытового газа. По оперативной информации, погибших нет. Жителей подъезда, пострадавшего от пожара, расселят в муниципальные гостиницы, обеспечат горячим питанием. В Железноводске введен режим ЧС", - написал Моисеев на своей странице в Instagram.

"По предварительным данным, разрушений в результате происшествия в доме нет, выбило окна на первом этаже, где взорвался газ. Также, предварительно, никто не погиб. Дом отключен от газоснабжения", -сообщили ТАСС в администрации города.

По данным краевого управления МЧС, возгорание произошло рано утром в понедельник в девятиэтажном двухподъездном жилом доме, предварительная площадь составляет порядка 100 кв. м, открытое горение ликвидировали в 5:26 мск. Из здания эвакуировали более 50 человек, по предварительным данным, в происшествии есть пострадавшие.

По первым оценкам, повреждения в результате возгорания имеются на первом и втором этажах дома. К работе по тушению возгорания и ликвидации его последствий привлекли 15 человек и 7 единиц техники, информация о происшествии уточняется. Как отметил глава города, на месте создали оперативный штаб, который занимается составлением списков жильцов дома.