В результате пожара в многоэтажке на Ставрополье пострадали 13 человек

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Медики госпитализировали десять человек после пожара в девятиэтажном жилом доме в городе Железноводске (Ставропольский край). Еще трое направлены на амбулаторное лечение, сообщила в понедельник журналистам пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"В результате пожара, по данным Центральной городской больницы города Железноводска, пострадали 13 человек, из них госпитализированы 10 человек (в том числе пять детей), три человека направлены на амбулаторное лечение", - уточняется в сообщении.