СК возбудил дело после взрыва на заводе "Азот" в Пермском крае

ПЕРМЬ, 6 мая. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело после гибели трех человек после ЧП на предприятии "Азот" в Пермском крае.

"Утром 6 мая в городе Березники на территории одного из предприятий погибли трое рабочих. Один рабочий с травмами доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов")", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК РФ по региону.

Следственные органы также производят выемку технической документации на предприятии. "В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей и производят выемку технической документации и видеозаписей камер наблюдения для их дальнейшего исследования и назначения необходимых судебных экспертиз", - отмечается в сообщении.