В Совфеде обсудят ЧП в Шереметьево на парламентских слушаниях с участием главы Минтранса

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Комитет Совета Федерации по экономической политике во второй половине мая организует парламентские слушания с участием министра транспорта РФ Евгением Дитрихом по вопросу организации авиаперевозок в России, где в том числе будет обсуждаться тема ЧП в Шереметьево. Об этом ТАСС сообщил в понедельник первый замглавы комитета Вячеслав Тимченко.

"Еще при формировании работы комитета на первое полугодие 2019 года мы запланировали парламентские слушания по вопросам, связанным с авиаперевозками (состояние парка, оказание финансовой поддержки, безопасность полетов), этот вопрос (ЧП в Шереметьево - прим. ТАСС) на них также будет обсуждаться. На это мероприятие будет приглашен и министр транспорта, и министр по развитию Дальнего Востока и Арктики", - пояснил Тимченко.

Он добавил, что в зависимости от выводов комиссии, которая занимается расследованием трагедии в Шереметьево, могут быть приглашены на слушания и главы других министерств, например, министр промышленности и торговли РФ.

Лайнер "Аэрофлота", совершивший аварийную посадку в аэропорту Шереметьево, следовал из Москвы в Мурманск, на его борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. В Следственном комитете подтвердили гибель 41 человека, в том числе двоих детей. По данным Минздрава, несколько человек пострадали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").