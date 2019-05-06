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Расследование ЧП с SSJ-100

Голикова взяла под контроль оказание медпомощи пострадавшим в авиакатастрофе в Шереметьево

Вице-премьер также выразила соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выразила соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в авиакатастрофе в аэропорту Шереметьево. Оказание медпомощи пострадавшим находится на контроле вице-премьера, сообщили в понедельник журналистам в ее секретариате.

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"Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова выразила глубокие соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в результате авиакатастрофы, произошедшей в аэропорту Шереметьево. Оказание медпомощи пострадавшим находится на контроле вице-премьера", - сообщили в секретариате.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб.

Госпитализированы, по последним данным Минздрава, девять человек. Состояние троих оценивается как тяжелое, еще шестерых - как средней степени тяжести.

В Мурманской области объявлен трехдневный траур по погибшим.

По факту аварийной посадки и возгорания самолета возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воз душного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияРасследование ЧП с SSJ-100
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