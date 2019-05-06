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В ДТП в Кисловодске пострадали шесть человек

По предварительной информации, произошло столкновение маршрутки с легковым автомобилем

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Шесть человек обратились в больницу после ДТП с участием пассажирского микроавтобуса в городе Кисловодске (Ставропольский край). Об этом сообщает отдел пропаганды краевого управления ГИБДД.

"В Кисловодске в автоаварию попала пассажирская маршрутка, в больницу обратились шесть человек. <…> Среди пострадавших детей нет. Врачи осматривают участников ДТП на предмет необходимости госпитализации", - уточняется в сообщении, распространенном для журналистов.

По данным ГИБДД, авария произошла около 8:00 мск. По предварительной информации, водитель Opel Corsa не предоставила преимущество в движении пассажирскому микроавтобусу "Газель Next". В травмпункт обратились водитель и пассажир легкового автомобиля и четыре пассажира маршрутного транспорта. На месте работают наряды ДПС, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В краевом управлении ГИБДД уточнили, что среди шести обратившихся в травмпункт участников ДТП были двое подростков. Ни одному из пострадавших госпитализация не понадобилась, поскольку травмы оказались незначительными. 

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