Медведев подписал распоряжение о комиссии по катастрофе SSJ

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево во главе с министром транспорта Евгением Дитрихом. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Правительственная комиссия создана "в целях оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе самолета Superjet SSJ <...> ПАО "Аэрофлот - российские авиалинии", произошедшей 5 мая 2019 года в Московской области, а также содействия в ликвидации последствий указанной катастрофы".

В состав комиссии вошли, в частности, заместители глав Минпромторга Олег Бочаров, МЧС Игорь Кобзев, Минфина Андрей Иванов, Минздрава Сергей Краевой, Минтруда Григорий Лекарев, главы Росавиации Александр Нерадько и Роструда Михаил Иванков, гендиректор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко, гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

В воскресенье в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, на борту которого находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб.