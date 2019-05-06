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Расследование ЧП с SSJ-100
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Обломки разбившегося самолета в Шереметьево в течение дня могут быть убраны с полосы

Ожидается открытие второй взлетно-посадочной полосы

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Обломки разбившегося самолета в Шереметьево могут быть убраны в течение дня, ожидается также открытие второй взлетно-посадочной полосы в аэропорту. Об этом журналистам сообщил министр транспорта РФ и председатель госкомиссии по урегулированию ЧС Евгений Дитрих.

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"После того как следователи свою часть мероприятий по борту и всем событиям завершили, сейчас на полосе и воздушном судне работает Межгосударственный авиационный комитет, я надеюсь, что сегодня в течение дня эти мероприятия будут завершены, специальные средства, связанные с тем, чтобы транспортировать воздушное судно с рулежной дорожки, готовы. Так что мы ждем только разрешения, чтобы открыть полосу", - сказал он.

Всего в аэропорту две рабочих полосы.

Как сообщалось ранее, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил создать госкомиссию по расследованию обстоятельств происшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево.

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РоссияДитрих, Евгений ИвановичРасследование ЧП с SSJ-100
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