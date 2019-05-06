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Расследование ЧП с SSJ-100

Психологи МЧС более 1000 раз оказывали помощь в связи с катастрофой в Шереметьево

Работа по оказанию соответствующей помощи организована не только в Москве и Мурманске, но и в регионах, где проживают родственники погибших и пострадавших людей, отметили в ведомстве

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Психологи МЧС России после катастрофы самолета Sukhoi Superjet в аэропорту Шереметьево более 1 тыс. раз оказали профессиональную помощь. Об этом журналистам сообщила руководитель Центра экстренной психологической помощи МЧС Юлия Шойгу.

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"На данный момент более 1 тыс. случаев оказания помощи, в основном дистанционно, по телефонам горячей линии МЧС. Помощь оказывается и очно", - сказала она. По словам Шойгу, в работе задействовано более 25 специалистов, 23 из них - психологи МЧС. Еще около 20 специалистов находятся в резерве.

"Работа по оказанию психологической помощи организована не только в Москве и Мурманске, но и в регионах, где проживают родственники погибших и пострадавших людей", - уточнила она.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, летевший из Москвы в Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, девять человек госпитализированы.

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