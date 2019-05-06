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В Ульяновске полиция обнаружила подпольный нефтезавод

Доход от незаконной деятельности составил более 30 млн рублей

УЛЬЯНОВСК, 6 мая. /ТАСС/. Управление МВД России по Ульяновской области обнаружило и пресекло деятельность нелегального нефтезавода. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ведомства.

"В результате совместных оперативно-разыскных мероприятий Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ульяновской области пресечена деятельность завода по переработке нефтепродуктов без соответствующей лицензии. <…> Предварительный доход от противоправной деятельности составил более 30 млн рублей", - отмечается в сообщении.

По предварительной информации пресс-службы управления МВД по региону, предприятие работало на территории Новоспасского района. Незаконно переработанное сырье реализовывалось на территории субъектов Приволжского федерального округа. Для закупки нефтепродуктов и продажи продуктов переработки использовались расчетные счета различных компаний, аффилированных организаторам незаконной деятельности.

Полицейские на территории завода обнаружили 17 резервуаров разного объема с дизельным топливом, прямогонным бензином, газовым конденсатом и мазутом. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 171 УК РФ ("Незаконное предпринимательство").

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