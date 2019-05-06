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Расследование ЧП с SSJ-100

Песков призвал не ориентироваться на эмоциональный фон соцсетей вокруг авиакатастрофы SSJ

По словам пресс-секретаря президента, можно руководствоваться только теми выводами, которые сделает комиссия

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные результаты расследования авиакатастрофы самолета SSJ-100, а не на эмоциональный фон в социальных сетях.

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"Абсолютно понятен эмоциональный фон и в соцсетях, но здесь нельзя руководствоваться фоном в социальных сетях. Здесь можно руководствоваться только теми выводами, которые сделает комиссия", - заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать публикации в соцсетях о героическом поведении членов экипажа во время эвакуации пассажиров из самолета компании "Аэрофлот", который загорелся при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево 5 мая.

При этом Песков добавил, что к главе государства пока не обращались с просьбой о госнаградах для этих сотрудников авиакомпании "Аэрофлот".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРасследование ЧП с SSJ-100
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