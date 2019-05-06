Список выживших при авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала список пассажиров, которые выжили при аварийной посадке самолета Sukhoi SuperJet 100 в аэропорту Шереметьево.
В списке 33 фамилии. "В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.
- Аксенов Юрий Александрович
- Афанасьев Виктор Юрьевич
- Бабаев Кирилл Сергеевич
- Ветчинкин Сергей Александрович
- Гончаров Владимир Леонидович
- Гринберг Татьяна Леонидовна
- Гущина Галина Ивановна
- Деркунская Елена Петровна
- Евменьков Владимир Васильевич
- Егоров Петр Викторович
- Егорова Наталья Борисовна
- Зимницкий Дмитрий Валерьевич
- Киселев Василий Александрович
- Климов Евгений Александрович
- Ключникова Екатерина Владимировна
- Ковба Алексей Михайлович
- Марченков Александр Сергеевич
- Марченкова Юлия Игоревна
- Молчанов Олег Николаевич
- Молчанова Юлия Александровна
- Прищенко Валерий Дмитриевич
- Прищенко Денис Валерьевич
- Савченко Михаил Михайлович
- Ситникова Марина Владимировна
- Тихонова Людмила Николаевна
- Харинин Дмитрий Юрьевич
- Хлебушкин Дмитрий Вячеславович
- Цицилин Вадим Александрович
- Белик Татьяна Леонидовна
- Конник Марина Михайловна
- Кузнецов Сергей Владимирович
- Печников Василий Сергеевич
- Шилов Антон Валентинович
5 мая в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб, еще девять госпитализированы.