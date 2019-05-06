Список выживших при авиакатастрофе SSJ-100 в Шереметьево

Авиакомпания "Аэрофлот" опубликовала список пассажиров, которые выжили при аварийной посадке самолета Sukhoi SuperJet 100 в аэропорту Шереметьево.

В списке 33 фамилии. "В настоящее время уточняется информация по другим пассажирам рейса. По мере поступления информации список будет дополняться", - говорится в сообщении на сайте перевозчика.

Аксенов Юрий Александрович Афанасьев Виктор Юрьевич Бабаев Кирилл Сергеевич Ветчинкин Сергей Александрович Гончаров Владимир Леонидович Гринберг Татьяна Леонидовна Гущина Галина Ивановна Деркунская Елена Петровна Евменьков Владимир Васильевич Егоров Петр Викторович Егорова Наталья Борисовна Зимницкий Дмитрий Валерьевич Киселев Василий Александрович Климов Евгений Александрович Ключникова Екатерина Владимировна Ковба Алексей Михайлович Марченков Александр Сергеевич Марченкова Юлия Игоревна Молчанов Олег Николаевич Молчанова Юлия Александровна Прищенко Валерий Дмитриевич Прищенко Денис Валерьевич Савченко Михаил Михайлович Ситникова Марина Владимировна Тихонова Людмила Николаевна Харинин Дмитрий Юрьевич Хлебушкин Дмитрий Вячеславович Цицилин Вадим Александрович Белик Татьяна Леонидовна Конник Марина Михайловна Кузнецов Сергей Владимирович Печников Василий Сергеевич Шилов Антон Валентинович

5 мая в аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту находились 78 человек. По последним данным, 41 человек погиб, еще девять госпитализированы.