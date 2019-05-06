Почти треть населения Орла осталась без холодной воды из-за аварии на трубопроводе

ОРЕЛ, 6 мая. Порядка 100 тыс. человек остались без холодного водоснабжения из-за аварии на магистральном трубопроводе. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в экстренных службах города.

"Образовался свищ на стыке магистрального трубопровода диаметром 900 мм. В результате холодное водоснабжение прекращено в Заводском районе Орла, где проживают порядка 100 тыс. человек", - сказал собеседник агентства.

Сообщение о прорыве поступило в 12:15 мск в Центр управления в кризисных ситуациях. На месте уже работают аварийные бригады. Устранить аварию планируется сегодня к 19:00 мск, уточнили в экстренных службах.

Население Орла, по данным на 2018 год, составляет около 315 тыс. человек.