Психолог призвала выживших при ЧП в Шереметьево пройти консультации у специалистов

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Психологическая травма в результате катастрофы в аэропорту Шереметьево может носить отсроченный характер, поэтому всем выжившим не стоит пренебрегать консультацией специалистов-психологов. Такое мнение ТАСС в понедельник выразила доктор психологических наук, научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Елена Дозорцева.

"Лучше обратиться к специалистам-психологам, которые обучены заниматься этим, они могут помочь. Многие считают, что они это переживут и дальше будут нормально функционировать, но это [проблема] может проявиться через некоторое время", - сказала она.

Дозорцева отметила, что обострение аэрофобии (боязни летать на самолетах) после подобных ЧП - обычное явление. "Любые катастрофы влияют на решение людей. Вчера, насколько я знаю, очень многие сдавали билеты. <...> Но, тем не менее, надо помнить, что аварий на транспорте наземном бывает больше, чем в воздухе", - сказала психолог.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100 рейсом Москва - Мурманск 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, девять госпитализированы.