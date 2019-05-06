МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин заслушал доклады о помощи пострадавшим в катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100, а также о ходе расследования этого инцидента. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Путин заслушал доклады председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина о ходе расследования причин и обстоятельств катастрофы, министра транспорта Евгения Дитриха о работе возглавляемой им правительственной комиссии по помощи семьям жертв и пострадавшим и по ликвидации последствий инцидента, а также министра здравоохранения Вероники Скворцовой о том, как оказывается медицинская помощь травмированным", - сказал Песков.

Самолет "Аэрофлота" SSJ-100, следовавший рейсом Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, еще девять госпитализированы.