Число пострадавших при пожаре на Ставрополье увеличилось до 17

СТАВРОПОЛЬ, 6 мая. /ТАСС/. Количество жильцов многоквартирного дома в Железноводске, пострадавших во время пожара в понедельник, увеличилось до 17 человек, восемь пострадавших остаются в больницах, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого министерства здравоохранения.

"В стационаре в городе Железноводске остаются шесть человек, одна женщина направлена на лечение в медучреждение Ставрополя, один мужчина поступил днем и был направлен в больницу Пятигорска, девять пострадавших направлены на амбулаторное лечение", - привели уточненные данные в министерстве.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших во время пожара, 10 из которых госпитализированы. В министерстве отмечают, что пациенты получают необходимую медицинскую помощь, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние стабильное.

Возгорание произошло утром в понедельник в девятиэтажном двухподъездном жилом доме. По факту пожара возбуждено уголовное дело. По данным краевого следственного управления СК РФ, в результате происшествия обрушилась лестничная клетка между первым и вторым этажами дома, повреждены остекление и стены на первом этаже. Дом обследуют для определения возможности дальнейшего проживания, определяется размер причиненного ущерба.

Ранее губернатор края сообщил, что власти проводят оформление документов для выплаты компенсаций. "Если здание будет признано аварийным, его жителям предоставят новое жилье, либо будет полностью отремонтировано. Граждане, потерявшие имущество, в ближайшее время получат компенсационные выплаты на одного члена семьи: 10 тыс. рублей - единовременная помощь, 50 тыс. рублей - за частичную потерю имущества, 100 тыс. рублей - за полную потерю имущества", - сообщил глава города Евгений Моисеев на своей странице в Instagram.