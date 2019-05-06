Уголовное дело возбудили после ДТП в центре Москвы, в котором пострадали полицейские

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после автоаварии в центре Москвы, в результате которой пострадали трое полицейских. Об этом ТАСС сообщила в понедельник официальный представитель СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Москве расследуется уголовное дело, возбужденное по ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)", - сказала она.

По данным следствия, 6 мая мужчина, находясь за рулем внедорожника, двигался по Мерзляковскому переулку в центре Москвы. Водитель отвлекся на вопрос находившегося в машине ребенка и, не справившись с управлением, врезался в автомобиль сотрудников полиции.

"В результате дорожно-транспортного происшествия трое сотрудников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы", - отметила Иванова.

Водитель внедорожника доставлен в следственное подразделение, где его допрашивают следователи.