Посольство США подтвердило гибель своего гражданина в авиакатастрофе в Шереметьево

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Посольство США в Москве подтверждает гибель американского гражданина в результате катастрофы самолета в аэропорту Шереметьево и оказывает консульское содействие его семье. Об этом заявила в понедельник ТАСС пресс-секретарь диппредставительства Андреа Калан.

"Мы выражаем самые глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате авиакатастрофы рейса SU 1492, - сказала она. - Мы можем подтвердить, что в числе погибших [значится] один гражданин США". "Оказываем все необходимое консульское содействие его семье, находимся в контакте с российскими властями по ходу расследования", - отметила дипломат.

Sukhoi Superjet 100, следовавший рейсом Москва - Мурманск, 5 мая совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево и загорелся. На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Погиб 41 человек, девять госпитализированы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").