Выплаты семьям погибших и пострадавшим после ЧП в Шереметьево могут составить 100 млн руб.

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Общая сумма страховых выплат родственникам погибших и пострадавшим при пожаре в самолете SSJ-100 в аэропорту Шереметьево в рамках закона об обязательном страховании ответственности перевозчика может достигнуть 100 млн рублей. Такие предварительные оценки приводит пресс-служба Всероссийского союза страховщиков и Национального союза страховщиков ответственности со ссылкой на президента союза Игоря Юргенс.

Согласно закону об обязательном страховании ответственности перевозчика, страховая выплата при гибели пассажира составляет 2,025 млн рублей, при причинении вреда здоровью - до 2 млн рублей (в зависимости от тяжести полученных травм).

Согласно Воздушному кодексу РФ, страховые выплаты в размере 1 млн рублей положены также экипажу. Кроме того, погибшие члены экипажа и граждане, находившиеся в командировке, имеют право на выплаты от Фонда соцстрахования в размере 1 млн рублей, отметили в пресс-службе.

"Кроме этого, указанным федеральным законом предусмотрены ежемесячные страховые выплаты несовершеннолетним детям погибших и другим лицам, имеющим на них право", - отмечается в сообщении.