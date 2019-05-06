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Свыше десяти московских ТЦ эвакуированы из-за угрозы взрыва

Здания проверяют специалисты экстренных служб

МОСКВА, 6 мая. /ТАСС/. Более десяти торговых центров эвакуированы в Москве из-за анонимных сообщений об угрозах взрыва. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Неизвестные разослали письма по электронной почте с угрозами взрывов в ТЦ "Речной" на Фестивальной улице, а также в ряд других торговых центров, расположенных, в частности на Пресненской набережной, Литовском бульваре. Всего сообщения о минировании направлены более чем на десять адресов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в числе прочих из-за анонимного сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве эвакуируют гостиницу "Интерконтиненталь" на Тверской улице.

"Во все ТЦ и организации, в которые поступили письма с угрозами, направлены специалисты экстренных служб для проверки сообщений о взрывах", - отметил собеседник агентства.

В новость внесены измененения - (18:46 мск) - добавлены подробности. 

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